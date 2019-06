En La Habana, acto por el Día del Trabajador Forestal (+Fotos)

Presidido por el Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, el presidente del Gobierno provincial, Reinaldo García y el Viceministro Primero de la Agricultura, Idael Pérez se realizó hoy en el Parque Ecológico Monte Barreto el acto nacional por el Día del Trabajador Forestal.

En la cita Idael Pérez dio lectura a una carta de felicitación enviada por el Ministro, Gustavo Rodríguez en la que reconoció la labor de los forestales, quienes a pesar de las dificultades obtienen resultados favorables.

El Secretario del Sindicato de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, Néstor Bárbaro Hernández afirmó que sobran motivaciones para celebrar este día en el Parque Monte Barreto, una de las obras por el 500 de la capital.

Dijo que la Empresa Agroforestal Habana, se destaca por el cumplimiento de sus compromisos productivos y sus exportaciones.

En el acto nacional por el Día del Trabajador Forestal realizado hoy en el capitalino Parque Ecológico de Monte Barreto se reconocieron a trabajadores habaneros por su labor durante 20 y 25 años en el sector, así como a los que han estado medio siglo creando y produciendo para el desarrollo de la Revolución.

Además, la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ACTAF, entregó al compañero Arnaldo Fabián Álvarez el Premio por la obra de toda la vida.

En la cita por el Día del Trabajador Forestal también se otorgó la condición de Vanguardia Nacional por sus resultados productivos a la Empresa Agroforestal Habana y a la Unidad Empresarial de Base Planta de Impregnación de Postes de Macurijes, en Pinar del Río.

Los festejos del 21 de junio coinciden con el Día Mundial del árbol y el llamado Día Forestal Mundial celebrado por primera vez en Roma hace 50 años.

