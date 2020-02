En la calidad, justicia efectiva y transparencia está el triunfo

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel destacó la importancia de la Fiscalía General de la República en la batalla ideológica frente al imperio, al intervenir en la reunión de evaluación de los resultados del trabajo de ese sector el pasado año.

Agregó que en las fiscalías de municipios y provincias, que son la base, está el avance en la impartición de justicia, y señaló que el trabajo del fiscal es hoy muy distinto al que se hacía tiempo atrás, ya que la realidad y sus circunstancias han cambiado sustancialmente.

El Presidente de la República expresó que hay un grupo de ilegalidades que están en las comunidades y hay que enfrentarlas ahí, no tienen que ir al Gobierno.

En el Palacio de Convenciones donde tuvo lugar el análisis del trabajo fiscal, Díaz-Canel aseveró que en estos tiempos la labor judicial tiene que responder con calidad, justicia efectiva y transparencia.

La fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, aseveró que de las más de 19 mil reclamaciones de la población en el pasado año, el 40 por ciento pertenecía a la materia penal.

Argumentó que entre las inconformidades del pueblo estuvieron la medida cautelar de prisión provisional, dilación de términos de tramitación de denuncias, inconformidad con decisiones adoptadas y la aplicación de multas administrativas.

Las intevenciones de los participantes en el balance de la Fiscalía General de la República se refirieron a la necesidad de mantener una constante superación profesional, no cejar en la calidad en todo proceso de enfrentamiento a las actividades delictivas y mantener muy en alto la ética revolucionaria.

A la reunión asistieron, además, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y del Consejo de Estado, entre otros.

