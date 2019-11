En Cuba primer grupo de colaboradores procedentes de Ecuador

La Habana, Cuba. – Con la satisfacción del deber cumplido llegó a La Habana el primer grupo de colaboradores de la salud que cumplía misión solidaria en Ecuador, luego que el gobierno de ese país dió por concluido y no renovó los 6 convenios específicos de cooperación.

Al aeropuesrto Internacional José Martí acudieron a recibirlos el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del sector, Santiago Badía, entre otros dirigentes.

El ministro destacó que la labor realizada en Ecuador, como mismo ha sucedido en el resto de los 164 países con los que Cuba ha colaborado, ha sido estrictamente humanista y ejemplar.

El colaborador Jesús Tamayo dijo que llegan a la Patria con el deber cumplido, listos para nuevas tareas que se les encomienden.

