En Cuba la COVID-19 es asunto de todos

Como parte del incremento en las medidas que se venían aplicando, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda señaló que “en La Habana no podemos dejar de realizar, como mínimo, alrededor de 1500 muestras de PCR, no solamente a contactos y sospechosos, hay que ir más allá, según la estratificación de riesgo, porque la pesquisa clínica, por el número de asintomáticos, no nos está dando mucha información”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.