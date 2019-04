Emiratos Árabes Unidos y Cuba firman Memorando sobre visas

Los gobiernos de Cuba y Emiratos Árabes Unidos firmaron un Memorando de entendimiento sobre la exención del requisito de visado.

El texto fue rubricado en La Habana por la vicecanciller cubana, Anayansi Rodríguez, y el ministro Adjunto de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional para Asuntos de Organizaciones Internacionales del país árabe, Yacoub Yousef Hassan Al Hosani, quien realiza una visita de trabajo a Cuba.

Antes, Al Hosani se reunió con Rodríguez con quien dialogó sobre el buen estado de las relaciones bilaterales, y después con el ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina, con el cual coincidió en proseguir fortaleciendo la cooperación bilateral.

Los Emiratos Árabes Unidos es una federación de 7 emiratos de la península de Arabia, ubicados a lo largo del Golfo Pérsico, y cuya principal fuente de ingresos es el petróleo y el gas.

