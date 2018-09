Embajadora cubana en ONU destaca proceso de consulta constitucional

La representante permanente de Cuba ante la ONU, Anayansi Rodríguez, destacó la importancia de las consultas sobre el proyecto de una nueva Constitución, que guiará la construcción en la Isla de un socialismo próspero y sostenible.

Recalcó que ese es un documento de avanzada en muchos de sus preceptos y articulado, pues no solo reconoce al socialismo como el sistema político y social que ha elegido el pueblo cubano, sino que perfecciona aspectos de cómo aplicarlo en el futuro.

La embajadora se refirió al reconocimiento de diferentes formas de propiedad, pero dándole papel primordial a la propiedad social sobre los medios de producción y destacando el rol que tendría el pueblo en ese control.

