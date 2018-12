Elogios que comprometen

Con claridad meridiana el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, distinguió al Parque Científico Tecnológico de Matanzas y su papel en la informatización de la sociedad, durante la sesiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El primero de su tipo en el país nació para buscar soluciones a problemáticas diversas que aquejan a la población.

La Universidad de Matanzas es sede de emporio del saber sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en función del desarrollo local y la gestión del gobierno.

El Parque Científico y Tecnológico gestiona el flujo del conocimiento y actúa como un puente entre la investigación y el mercado en transferencia, comercio de productos y sostenibilidad económica.

La cooperación entre las empresas, gobierno y academia, ofrecen desde el Parque Científico Tecnológico de Matanzas, soluciones a la informatización territorial.

el Parque es un catalizador del desarrollo cultural y social y brinda acceso al software libre para desplegar los sistemas a las condiciones y exigencias de seguridad.

La iniciativa se integra al polo científico- productivo de Matanzas, a través de los frentes temáticos como gobierno y comercio electrónico, medio ambiente, gestión del conocimiento, energía, turismo, agricultura, cultura, producción y servicios.

Fruto de su labor con una veintena de empresas y entidades asociadas nacieron propuestas como el Portal Matanceros, la Plataforma Bienestar y la aplicación Mi Constitución.

