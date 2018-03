Eligen primer delegado directo al congreso cederista

El joven Rubén González Tissert, del municipio santiaguero de Segundo Frente, fue elegido este viernes primer delegado directo del país para asistir al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que será en septiembre venidero.

González Tissert, de 28 años, fue propuesto en su zona cederista por sus aportes para consolidar la unidad del barrio y su desempeño en el Destacamento Juvenil IX Congreso.

En presencia de las autoridades de Segundo Frente, y de Yanelis Tablada, coordinadora de los CDR en Santiago de Cuba, y Annia Poblador, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en ese territorio, los vecinos de la comunidad Cañada Amarilla, distinguieron a Rubén con esa alta responsabilidad.

El delegado directo, quien cursa el sexto año de Medicina, reafirmó su compromiso de seguir siendo útil a la Patria desde la comunidad y de su destacamento juvenil.

