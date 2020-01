Electos los gobernadores y vicegobernadores provinciales en Cuba (+ Infografía)

La Habana, Cuba. – En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Estado, en el día de hoy los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en todo el país, constituidos en colegios electorales, eligieron a los gobernadores y vicegobernadores de sus provincias, en base a la propuesta del Presidente de la República, presentada en cada territorio por un diputado de la Asamblea Nacional.

La jornada electoral dio cumplimiento a la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de la República y se desarrolló en correspondencia con el procedimiento establecido en la Ley Electoral.

En horas de la tarde, el Consejo Electoral Nacional informó los resultados de las elecciones:

La nueva Constitución de la República, que refrendó en las urnas el pueblo cubano el 24 de febrero de 2019 y se proclamó en histórica y vibrante jornada el 10 de abril último, sigue cobrando vida. La elección este 18 de enero de los gobernadores y vicegobernadores provinciales da cumplimiento a la disposición transitoria Quinta de la Carta Magna, y constituye muestra fehaciente de cómo van materializándose los postulados de nuestra ley de leyes.

Reflejo de un ejercicio legítimo de votación, en 167 municipios del país los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, constituidos en colegios electorales, eligieron estos cargos a propuesta del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Los Gobernadores y Vicegobernadores tomarán posesión de sus cargos ante el representante del Consejo de Estado designado al efecto dentro del término de los 21 dias siguientes a su elección; una vez realizada en cada provincia la toma de posesión, se constituye el Consejo Provincial del Poder Popular con la importante misión de llevar adelante el desarrollo económico-social de sus respectivos territorios.

Organización, disciplina, tranquilidad y transparencia distinguieron el sufragio, los escrutinios y cómputos de votación, en una jornada de la que también hay que destacar el trabajo de las más de 3000 autoridades electorales implicadas en el proceso.

Después de haber sido validados por el Consejo Electoral Provincial correspondiente y por el Consejo Electoral Nacional los resultados de la votación para la elección de Gobernador y Vicegobernador , se concluye lo siguiente:

De 12 363 delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular a asistir, lo hicieron 12 244 , para un 99.04 %.

Depositaron su boleta en la urna 12 244 delegados, lo que representa un 100 %, de ellas 39 fueron en blanco para un 0,32 %, 2 anuladas para un 0,02 %, y válidas 12 203 para un 99,67 %.

Resultaron votadas por todos 11 625 boletas y 578 fueron selectivas.

Con el novedoso ejercicio eleccionario de este 18 de enero se refuerza la institucionalidad del país, y continúan perfeccionándose los Órganos del Poder Popular, en correspondencia con la letra de la Constitución.

De acuerdo con estos datos y como establece la Ley 127 “Ley Electoral” en su artículo 249.1, al alcanzar más de la mitad de los votos válidos emitidos resultaron electos para los cargos de Gobernador y Vicegobernador los siguientes compañeros:

