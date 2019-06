Electo Luis Morlote nuevo Presidente de la UNEAC

Luis Morlote Rivas, realizador de radio y televisión, fue electo en el IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, como nuevo presidente de esa organización.

Agradeció la confianza depositada en él, y llamó a seguir enfrentando con optimismo, trabajo colectivo y sentido de pertenencia los desafíos que enfrenta hoy la cultura cubana y necesitan discusiones sistemáticas de temas puntuales, como ha pedido el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Hay que salir de inmediato a pensar en soluciones a los problemas planteados en el Congreso, que en su continuidad reafirma el compromiso con Fidel y con Raúl, expresó Luis Morlote.

Como Vicepresidenta primera de la UNEAC fue electa Marta Bonet; ocuparán las funciones de Vicepresidentes: Corina Mestre, Magda Resik y Pedro de la Hoz, con Guido López Gavilán y Cira Romero como secretarios de la Presidencia.

El Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba declaró a Miguel Barnet presidente de honor de la organización, y éste entregó obsequios para el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el presidente Miguel Díaz-Canel.

Al primer Secretario del Partido se dedicaron obras de Lesbia Vent Dumois; Díaz-Canel recibió un vitral de Ernesto Rancaño y el propio Barnet fue agasajado con una escultura de José Villa Soberón.

El ahora presidente de honor de la UNEAC dijo que seguirá trabajando por la cultura cubana y el legado de Fidel, porque lo principal es la causa que defendemos: la Revolución que nos ha llevado hasta aquí.

Alberto Marrero presidirá la asociación de escritores; Lesbia Vent Dumois la de artistas de la plástica; Orlando Vistel la de músicos; Lourdes de los Santos la de creadores de cine, radio y televisión y Francisco González la de artistas escénicos.

