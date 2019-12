El verdadero poder del pueblo

La Habana, Cuba. – Los diputados integrantes de las comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recibieron en la jornada vespertina de hoy, una capacitación sobre temas legislativos como parte de su superación parlamentaria.

Entre los temas que se abordaron, estuvo la Participación popular en los proyectos de leyes que se aprueban por los legisladores, a cargo de la doctora Marta Moreno Cruz, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.

En su exposición, destacó cómo desde el triunfo de la Revolución, Fidel siempre planteó que a partir de ese momento era el pueblo el que hablaba, el que decidía en todas las tareas, lo que significaba que eran las masas la máxima expresión de democracia socialista.

Hizo una panorámica de la participación popular en la discusión de las consultas, referendos, plebiscitos y leyes revolucionarias, hasta su aprobación final por el Parlamento.

En su intervención ante los diputados, el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Yuri Pérez, puso énfasis en los postulados del proyecto de ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, que mañana será sometido a la consideración y aprobación por los parlamentarios.

Destacó que la Asamblea Nacional es consecuencia y garante de la acción participativa del ciudadano cubano, con mecanismos de democracia directa, y una clara articulación con los postulados de la Constitución.

Sobre otras esencias de la participación ciudadana, el perfeccionamiento del Poder Popular y la institucionalidad del Estado, se capacitó a los diputados previos al Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional.

Con anterioridad, los legisladores recibieron información sobre la marcha de la economía y el sector de la agricultura este año.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.