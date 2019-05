Barreras de Trump no desalientan desarrollo turístico de Cuba

La Habana, Cuba. – En momentos en que suenan tambores de guerra y se intenta imponer el aislamiento y el enfrentamiento, nosotros proponemos, mediante el turismo, unidad, fraternidad, solidaridad y paz, expresó el ministro del sector, Manuel Marrero.

Al inaugurar la Feria Internacional de Turismo de Cuba, en el Palacio de las Convenciones, ratificó a las empresas extranjeras plena garantía legal de que aquí nunca se aplicará la Ley Helms Burton, con la cual Donald Trump extrema el impacto del bloqueo.

Marrero dijo que la cifra de dos millones de visitantes internacionales -alcanzada con 12 días de antelación respecto al año pasado- es un indicador positivo cuando se aspira a los cinco millones.

Planteó que debe avanzarse más en la relación calidad-precio; la conectividad a internet; el confort de las habitaciones; la variedad de los alimentos y el comercio electrónico para seguir ganando en competitividad.

Al inaugurar la Feria Internacional de Turismo de Cuba, el ministro Manuel Marrero significó la presencia de 26 empresas de Estados Unidos, a pesar de las medidas dictadas por Donald Trump para intimidar a quienes se interesan en negociar con la isla.

Señaló que este año se prevén cuatro mil nuevas habitaciones, y La Habana -nuestro primer destino receptor de turistas- contará con la incorporación de 13 instalaciones, entre ellas el hotel Paseo del Prado.

María Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo de España, reiteró que su país rechaza enérgicamente la activación total de la Ley Helms Burton por Estados Unidos, al considerarla contraria al derecho internacional.

España también tiende la mano al pueblo cubano, no sólo defiende los intereses de sus empresas en la isla, dijo la ministra y reconoció las potencialidades de Cuba como destino turístico.

En la apertura de FITCUBA, María Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo de España, expresó que al rechazar el carácter extraterritorial de la Ley Helms-Burton su país defiende los intereses de sus empresarios y también tiende una mano al pueblo cubano.

En la fortaleza de San Carlos de la Cabaña -sede de la feria- Eusebio Leal, Historiador de La Habana, habló del desafío de la utopía que representa el renacimiento del centro històrico gracias a su novedoso modelo de gestión.

Repasó momentos de la gesta restauradora de lo patrimonial, pero subrayó su dimensión social y cultural, y llamó a enaltecer desde el turismo la poderosa cultura acumulada por los cubanos, como potente principio para el desarrollo.

Hoy se actualizará la cartera de oportunidades del turismo en Cuba, y harán presentaciones de productos turísticos de La Habana, el Grupo Gaviota y Havanatur.

