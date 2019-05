El Socialismo trajo todos los progresos de los que disfrutamos hoy

La Habana, Cuba.- El 2do Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, afirmó en el acto por Día del campesino en Granma, que resulta vital que las nuevas generaciones estén conscientes de que los progresos, que por cotidianos llegan a verse como normales, los trajo sólo el Socialismo a nuestros campos.

Los logros son el fruto de una Revolución que situó en lo más alto la dignidad plena de cubanas y cubanos y dio al campesino el lugar que siempre mereció, agregó.

Machado Ventura aseguró que esas conquistas que tanta sangre, sudor y sacrificio han costado no se sostienen por SÍ solas, hay que mantenerlas cada día a fuerza de voluntad, convicción y patriotismo.

Aseveró que el pueblo de Cuba está dispuesto a defender sus conquistas con las armas si fuera necesario si alguien pretende despojarnos de ella y regresar a un pasado de innominia.

