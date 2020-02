Asiste Díaz-Canel al balance anual de BioCubaFarma

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, asisten hoy al balance anual del trabajo del Grupo Empresarial de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica, Biocubafarma, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

En la reunión también están presentes los viceprimeros ministros Roberto Morales Ojeda y Ricardo Cabrisas, el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, entre otros dirigentes.

El Presidente de Biocubafarma, Eduardo Martínez, presentó el informe que destaca que en 2019, el Grupo Empresarial suministró al Sistema Nacional de Salud 887 productos. De ellos, 357 son medicamentos, que representan el 57% del Cuadro Básico del país. Se logró garantizar como promedio mensual el 87%.

Las faltas oscilaron entre 52 y 85 medicamentos. El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero ha sido la causa fundamental de la falta de materias primas, piezas de repuesto y otros insumos para producir.

La situación generada por el déficit de combustible en el último cuatrimestre de 2019, conllevó a reordenar el ciclo de distribución por la empresa comercializadora, tratando de reducir las afectaciones a la población.

