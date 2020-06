La Habana, Cuba. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó hoy que tratará una estrategia común anticovid-19 con sus pares de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos.

Participaremos hoy en Cumbre Virtual de la ALBA-TCP para abordar estrategia común contra COVID-19, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Tuiter, la cual acompañó con la etiqueta #CubaSalvaVidas.

Con carácter virtual, la Conferencia de alto nivel sobre economía, finanzas y comercio comenzará a las dos de la tarde de este miercoles, foro promovido por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El bloque tiene el propósito de establecer criterios y propuestas para enfrentar de manera conjunta los desafíos económicos regionales y globales.

ALBA-TCP up to the new challenges. We’ll participate today in ALBA-TCP Online Summit to adress common strategy against Covid-19. #CubaSalvaVidas https://t.co/nSPfqir0CK

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 10, 2020