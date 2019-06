El presidente cubano recorrió fábrica de pienso pinareña (+ Fotos)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez recorrió la Fábrica de pienso Raúl Fernández, enclavada en el municipio pinareño de Consolación del Sur, como parte de la visita gubernamental a Pinar del Río.

El presidente de Cuba, durante el intercambio con los directivos en la fábrica pinareña de pienso, destacó la necesidad de suplir importaciones, pues el país solo obtiene de esos elementos la sal y el calcio.

La instalación, con una disponibilidad técnica capaz de procesar diariamente unas 260 toneladas de ese alimento con destino animal, tiene como objeto social abastecer la ganadería y en especial la avícola y porcina.

Por último, Diaz Canel se interesó por el futuro de la planta y la urgencia de mantener los ciclos productivos y el llenado de los sacos; así como la transportación adecuada de esas producciones hasta los destinatarios.

