El mundo junto a Cuba frente al bloqueo estadounidense

La Habana, Cuba. – El cerco que impone Washington a Cuba es una política unilateral que dificulta el desarrollo del hermano país, aseveró el representante de Namibia durante la segunda jornada de debate, previo a la votación del proyecto de resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a la Isla.

Al intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas, subrayó que Namibia sigue al lado de Cuba y reitera el apoyo firme e incansable a su pueblo, al tiempo que instó a aunar fuerzas por una cultura más solida de cooperación.

También Egipto se sumó a la condena al cerco de Washington, y reiteró la importancia de respetar los principios del multilateralismo y del derecho internacional.

La vigencia del bloqueo nunca disuadirá a la comunidad internacional de seguir pidiendo el fin de esa política genocida, significó al argumentar que votará contra esa medida injusta, anacrónica y retrógrada.

La Duma, cámara baja rusa, instó a la Asamblea General de Naciones Unidas y la comunidad internacional a demandar a Estados Unidos el fin del bloqueo contra Cuba, afectada hoy por un refuerzo de esa agresiva política.

Aunque la gran mayoría de los estados miembros de la organización han apoyado reiteradamente resoluciones para demandar el fin de las sanciones contra un país independiente, Washington mantiene las restricciones a La Habana y refuerza esa medida.

El documento también condena las restricciones aplicadas a los viajes turísticos a la Mayor de las Antillas y a las transferencias de dinero al estado caribeño por parte de los cubanos que están en el país norteño.

Los diputados de la Duma exhortan a la comunidad internacional a desarrollar un sistema de medidas de influencia sobre la Casa Blanca para poner fin al cerco contra un estado soberano, recalca el documento oficial.

Autoridades, parlamentarios, intelectuales y personas solidarias dejaron claro en las últimas semanas el rechazo en Francia al bloqueo estadounidense contra Cuba, una política que se enfrenta hoy en la ONU a otro contundente revés.

En declaraciones, pronunciamientos públicos y cartas enviadas a congresistas y diplomáticos norteamericanos sumaron sus voces al reclamo universal del fin de un cerco económico, comercial y financiero, que la actual administración en la Casa Blanca recrudece a diario.

Para el líder comunista Fabien Roussel, secretario nacional de la organización, Cuba lleva casi 60 años en la línea de fuego, frente al imperio estadounidense que trata de ahogarla.

Particularmente activas han sido en las semanas previas a la votación de hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas organizaciones de solidaridad que durante muchos años han acompañado a los cubanos en su lucha.

