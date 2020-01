El Béisbol Cubano seguirá adelante

Información de la Feredación Cubana de Béisbol.

El 31 de diciembre, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó a la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que no podrá garantizar la presencia del equipo ganador en la 59 Serie Nacional en la Serie del Caribe, convocada del 1 al 7 de febrero en San Juan, Puerto Rico. Para ello aludió a supuestas dificultades con el tiempo disponible para tramitar los visados estadounidenses, necesarios para viajar a Puerto Rico.

En dicha comunicación, el Comisionado Juan Francisco Puello Herrera expresó que “entendía que de ninguna forma son ni el pueblo cubano, sus autoridades, ni sus atletas, la razón de esta decisión, pues el contexto, está debidamente constatado y escapa a su control”.

Al igual que otras ligas de países del Caribe, la Serie Nacional de Cuba concluirá avanzado el mes de enero, cuando se conocería la composición de nuestra representación en el venidero certamen. Para ninguna otra delegación esta situación constituye un impedimento.

La decisión de la CBPC se produce cediendo a las presiones arbitrarias del gobierno de Estados Unidos y se suma a otras acciones engañosas de su Comisionado, quien también ha obstaculizado la membrecía plena de Cuba en esta organización genuinamente caribeña.

Al impedir, no asegurar las condiciones y retirar la posibilidad de que Cuba participe en la próxima edición de la Serie del Caribe, el Comisionado de la CBPC también informó a la FCB que la Asamblea de ese órgano decidió invitar a otra delegación que sí tendrá garantizada su asistencia.

Tras la injustificada suspensión de los servicios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana, todas las delegaciones deportivas cubanas, incluidas las del béisbol, han tenido que transitar por el tortuoso y discriminatorio proceso de tener que viajar a un tercer país, asumiendo costos elevados y sin garantías de obtener el visado. En varios casos, estos han sido denegados, no respondidos o respondidos a destiempo.

La FCB hace un llamado al Comisionado de la CBPC para que se realicen las diligencias necesarias que garanticen la participación de nuestra delegación.

Reitera además su aspiración y derecho de reintegrarse plenamente a la CBPC, institución surgida en La Habana en el año 1949.

La historia de nuestra pelota, en todas las justas y niveles, en el amateurismo y el profesionalismo, la hace merecedora, por derecho propio a participar en la Serie del Caribe y prestigian cualquier evento de béisbol que se celebre en el mundo. Nuestro béisbol no acepta la discriminación, que una vez más, por presiones políticas se le impone.

La FCB ratifica su disposición a participar en la serie de Puerto Rico si la CBPC garantiza, como en ediciones anteriores, las facilidades para ello.

Convocamos al pueblo y movimiento deportivo cubano a ofrecer juntos una memorable postemporada, confiados en que nuestro béisbol seguirá adelante.

La Habana, 4 de enero de 2020

Federación Cubana de Béisbol

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.