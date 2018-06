El Anteproyecto de la Constitución

La responsabilidad de convocar a los cubanos al proceso de discusión popular del Anteproyecto de Constitución, cuando la Asamblea Nacional lo apruebe, lo destacó este jueves en Bayamo el Presidente, Miguel Díaz Canel.

Dijo que la aprobación de la nueva Carta Magna será resultado del aporte de nuestro pueblo, y además Díaz Canel convocó a trabajar intensamente para acercarnos al mayor cumplimiento posible del plan anual de la economía.

Orientó trabajar en un plan realista y objetivo para el 2019, y añadió que en los próximos días vamos a vivir la celebración del aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Céspedes en Bayamo.

Esta tierra también es protagonista importante de esa gesta, y el 10 de Octubre será en su sitio Demajagua en Manzanillo, la conmemoración del siglo y medio de nuestras luchas libertarias, precisó el Dignatario cubano.

En el resumen de una visita Gubernamental a Granma, el Presidente Cubano, Miguel Díaz Canel, afirmó que tenemos suficientes motivaciones políticas, ideológicas e históricas para elevar la combatividad, y la eficiencia en el trabajo integral del territorio y el país.

Agradeció en nombre de todos los compañeros del Consejo de Ministros, las muestras de cariño que los granmenses expresaron a la memoria de Fidel en los recorridos, visitas y encuentros que se hicieron.

En todos los lugares hay una referencia siempre, constante, presente, al Comandante, y eso es muy importante para alimentar su obra, dijo Díaz Canel, y añadió que partió de la provincia con miles de mensajes de cariño para Raúl.

Todo ese comportamiento y compromiso que apreciamos en el pueblo granmense tiene que ver con su tradición de lucha, y en la medida en que ha asumido con convicción y responsabilidad de que son Cuna de la Revolución.

El Presidente Cubano, Miguel Díaz Canel, reiteró este jueves en Bayamo que el país necesita exportar más y gastar menos en importaciones, y por tanto hay que empezar a realizar un análisis de la macroeconomía, y cómo se enlaza con la microeconomía.

Importar más de lo que exportamos, tiene que ver, entre otras cosas, con que nos acomodamos a no hacer las cosas en el país, y limitamos el desarrollo de la nación, aseveró Díaz Canel.

Añadió que defender la industria nacional tiene que ver con la soberanía, y puso de ejemplo a la Fábrica de Acumuladores de Manzanillo, con su actual tecnología que no es de avanzada y hace una buena producción, y puede cubrir alrededor de la tercera parte de la demanda.

Díaz Canel, dijo que esa unidad casi no puede producir por falta de financiamiento, entre otras cosas porque quienes son consumidores de baterías no confían en la industria nacional, y las importan, que es más fácil.

El plan de la economía del próximo año hay que hacerlo con mucha inteligencia, racionalidad, y aunque tenga restricciones no es para frenar desarrollo, manifestó en Bayamo el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel.

Al resumir la visita gubernamental a Granma, Díaz Canel dijo que sin entregar el país, una de las posibles soluciones es la inversión extranjera directa, donde el socio foráneo invierte capital a riesgo, necesita que el negocio prospere para llevarse su dividendo, y Cuba también gana.

Añadió que el país tiene que empezar a disminuir gastos en importaciones, utilizar mejor los créditos, no incrementar el endeudamiento, y lograr un plan en el que el balance de divisas sea positivo.

Díaz Canel, orientó potenciar los programas que den más impacto, solucionar las cadenas de impagos, hacer zafras eficientes, y cumplir los planes de azúcar.

