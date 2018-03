Ejercieron su derecho al voto Raúl Castro, Díaz-Canel y Machado Ventura

Santiago de Cuba, Cuba.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros fue el primer elector que realizó su derecho al voto en el municipio de Segundo Frente Oriental Frank País, por donde fue nominado candidato a diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Al llegar, minutos antes de las 07.00 de la mañana, al colegio electoral No. 1, ubicado en el centro escolar Paquito Rosales Benítez, Raúl felicitó a los pobladores por el aniversario 60 de la creación del Segundo Frente Oriental Frank País, fundado el 11 de marzo de 1958.

Raúl fue el primer elector en ejercer el voto, y colocó las boletas en las urnas custodiadas por dos pioneras, con quienes conversó acerca de la misión que cumplen en esta jornada

En un diálogo con los electores narró anécdotas de su llegada al Segundo Frente en la etapa revolucionaria, al concluir el intercambio expresó, Ha sido para mi un placer ejercer el derecho al voto con ustedes.

El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Diaz- Canel Bermúdez, ejerció su derecho al voto en el colegio electoral No. 1, de la circunscripcion 44, del distrito tres en Santa Clara.

En declaraciones a la prensa, el miembro del Buró Politico del Partido Comunista de Cuba dijo que el pueblo salió a las calles a defender la Revolución y el Socialismo, en medio de una difícil coyuntura con el recrudecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, durante su ejercicio democrático en Santa Clara, expresó que el voto es un derecho ciudadano sobre la base del deber de cumplir con la Patria y el Socialismo.

Asimismo manifestó que la jornada se convierte en fecha de tributo a Fidel, así como a Raúl, líder indiscutible del momento histórico que vive la nación.

El Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, ejerció su derecho al voto en el colegio electoral No. 2 del Consejo Popular Pastorita de Guantánamo.

En declaraciones a la prensa el también Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba destacó que esta nueva legislatura constituye un cambio generacional; pero no una transición sino la continuidad de un proceso que inició en 1959.

Añadió que Cuba desde el triunfo de enero está en una verdadera Revolución porque se han realizado cambios en su justo momento, y a esta nueva legislatura corresponde mantener lo alcanzado.

Acerca de los retos a los que se enfrentan los Delegados a la Asamblea Provincial y los Diputados al Parlamento, Machado Ventura dijo que deben mantener siempre al pueblo informado, así como el oportuno vínculo con las masas.

(Visited 1 times, 114 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.