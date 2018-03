El ejercicio de la palabra: un arma de estos tiempos

El 2018 no es un año cualquiera para la prensa cubana. El X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba y el 55 aniversario de la organización constituyen motivaciones especiales para los profesionales del sector, símbolos de entrega, sacrificio y voluntad.

Hoy, cuando celebramos el Día de la Prensa Cubana el reto está en acompañar al país en la implementación de la política socioeconómica, así como dirigir el trabajo en la construcción de un discurso audaz y comprometido con nuestro pueblo.

El periodismo, como afirmara el maestro Julio García Luis, es un instrumento de formación, una herramienta para pensar, crear y ayudar al ser humano en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta.

Guiados por ese pensamiento toca convertir el ejercicio de la palabra en un arma de estos tiempos.

Avanzar en el periodismo que hoy necesitamos, que se parezca más a nuestra sociedad, pasa por impulsar un cambio en las rutinas productivas de acuerdo con los nuevos escenarios mediáticos y el contexto histórico.

Sin duda alguna, ser periodista en Cuba es un acto de fe que implica rigor y al mismo tiempo sensibilidad y responsabilidad.

Al celebrar el Día de la Prensa Cubana, que rinde homenaje en esta ocasión al recientemente fallecido Presidente de la UPEC, Antonio Moltó, el llamado es a promover mayor autonomía de los medios, aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías y potenciar la formación de competencias integrales.

Desde el compromiso con la verdad, el periodismo no solo puede ser una herramienta para reflejar la realidad, sino también para construirla. Redactó: Kiara Salazar Torres

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.