Economistas honran al Che

La XV Conferencia Internacional de Ciencias Económicas y Empresariales, con sede en Camagüey, fue espacio oportuno para rendir tributo al comandante Ernesto Guevara, en el aniversario 90 de su natalicio.

La presentación del audiovisual Fidel y Che dio inicio al homenaje, en el que el Doctor Hilario Llanes, vicerrector de la Universidad de Camagüey, ratificó la vigencia del pensamiento revolucionario del Guerrillero Heroico y el compromiso con su obra.

En una Exposición mostraron imágenes de instituciones ligadas al ideario y valores de Guevara, fotos inéditas del Comandante y documentos acerca de talleres y actividades estudiantiles destinadas a fomentar su ejemplo entre los jóvenes.

También se presentó el libro La Épica del Tiempo, biografía del Che en facsimilares que posee documentos valiosos, poco conocidos que por su relevancia constituyen Patrimonio de la Humanidad.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.