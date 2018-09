Economía y estructura del estado en el debate constitucional+(Fotos)

La situación del salario y su tratamiento en el proyecto de Carta Magna de la República de Cuba, fue abordada este viernes por trabajadores del Ministerio de Turismo durante la discusión del texto constitucional.

Yeni Tamayo, directora de Cuadro, propuso modificar el artículo 66, el cual plantea que el trabajo se remunera en función de la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos, expresión del principio de distribución socialista.

Tamayo expresó su inquietud respecto a la idea de remuneración por resultados obtenidos, pues no se especifica si sería basada en el desempeño individual o en el del centro.

Sobre el postulado de que todas las personas reciben el mismo salario por trabajo de igual valor, manifestó que esto se incumple y que se debe buscar un adecuado sistema de remuneración para hacer frente al éxodo de profesionales.

