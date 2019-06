Economía cubana en el análisis del Consejo de Ministros

A defender el cumplimiento del Plan de la Economía con más producciones nacionales, ahorro, eficiencia y control de los recursos, urgió el Presidente Miguel Díaz-Canel durante una reunión del Consejo de Ministros, donde se evaluó, entre otros importantes temas, el comportamiento de la economía cubana durante el primer semestre del 2019.

El mandatario precisó que en lo transcurrido del año ha habido un recrudecimiento real del bloqueo impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos a la Isla .

Díaz-Canel hizo referencia al desabastecimiento de productos de primera necesidad durante los meses iniciales del año, situación que se estabiliza paulatinamente.

Esta circunstancia, dijo, no solo se debió a la falta de financiamiento, sino a los efectos de la mentalidad importadora de nuestros empresarios, que “acomoda, quita responsabilidades y frena la iniciativa”.

