Donan réplica de revolver de céspedes a museo de Bayamo

En el marco del aniversario 150 del comienzo de nuestras luchas libertarias, se entregó este martes en Bayamo una réplica del revólver de Carlos Manuel de Céspedes, que se conserva en el Museo Oscar María de Rojas de Cárdenas, Matanzas.

Esa institución donó la pieza al Museo Casa Natal de Céspedes, sede hoy, de la Reunión Nacional de Ciudades Patrimoniales de Cuba, cuyos asistentes depositaron ofrendas florales en las bases de la estatua de Céspedes y el busto de Perucho Figueredo.

La réplica del revólver en madera es copia fiel del que portaba el Padre de la Patria, y la hizo el artesano Abel Campanioni, colaborador del Museo Oscar María de Rojas de Matanzas.

También el Museo Casa Natal de Céspedes en Bayamo, recibió de manos de Julia Guevara, el revólver, un cuchillo y una saya en la que portaba armas en la guerra de liberación y la lucha clandestina.

