Distinguen a cederistas e instituciones de Cuba (Fotos)

La Habana, Cuba. – Cederistas y colectivos con relevantes méritos fueron reconocidos en La Habana por acuerdo del Consejo de Estado y del Secretariado Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución.

En ceremonia presidida por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, se entregaron la distinción y la bandera 28 de Septiembre así como la medalla Por la Defensa de la Patria y la Unidad del Barrio.

En el salón de protocolo El Laguito acompañaron a los homenajeados dirigentes del Partido, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, así como representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.

A la ceremonia de entrega de distinciones y condecoraciones asistieron también representantes de organizaciones solidarias con Cuba invitadas al IX Congreso de los Comites de Defensa de la Revolución.

