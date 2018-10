Dirigentes cubanos expresan condolencias por muerte de dirigente vietnamita

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz; y el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresaron su pesar por la muerte de Do Muoi, ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam.

En mensaje a Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido, Raúl Castro Ruz calificó a Muoi como un amigo entrañable de Cuba, que contribuyó al fortalecimiento de los vínculos de hermandad entre los países.

Por su parte, Díaz-Canel envió una misiva a la presidenta de Vietnam, Dang Thi Ngoc Thinh; y al primer ministro Nguyen Xuan Phuc, en la que también realza los aportes del desaparecido dirigente al desarrollo de los históricos lazos de amistad y cooperación existentes entre Vietnam y Cuba.

Do Muoi falleció el lunes en Hanoi, y Vietnam le tributará funerales de Estado durante el sábado y domingo, declarados días de duelo nacional; las ceremonias tendrán lugar en la Casa Funeraria Nacional en Hanoi.

