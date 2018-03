Dirigente vietnamita rindió tributo a Ho Chi Minh (+Fotos)

La Habana, Cuba.- Nguyen Phu Trong, Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, rindió tributo a Ho Chi Minh, padre de la independencia vietnamita, en el parque que lleva su nombre en La Habana, como parte de las actividades que realiza durante su visita a Cuba.

En el monumento al prócer vietnamita, estuvo acompañado por Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, y José Ramón Balaguer Cabrera, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC.

En la agenda del Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, se incluyen conversaciones oficiales con el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

También se prevé que el visitante condecore a Raúl con la Orden Estrella Dorada, conferida a jefes de Estado que han contribuido activamente a las causas de esa nación.

