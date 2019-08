Diez años con la previción y el control como esencias

La Habana, Cuba. – Con el aval de un arduo trabajo en la salvaguarda de los recursos de la nación y el pueblo, la Contraloría General de la República de Cuba arriba hoy a su décimo aniversario.

Como establece la nueva Constitución, ese órgano superior de control del Estado tiene la misión fundamental de velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos, y ejercer el control sobre la administración y su gestión.

Se trata -de acuerdo con la Contralora General, Gladys Bejerano- de un control que tiene también en sí mismo el deber de educar, enseñar, contribuir a la eficiencia, e incrementar la labor de prevención y enfrentamiento.

Como afirmó en una reciente Mesa Redonda, desde la Contraloría, hoy de aniversario, enfrentamos grandes retos y un aprendizaje constante, pues tratamos de enseñar a quienes auditamos y también aprendemos del trabajo de las administraciones.

