Díaz-Canel visita obras reanimadas en La Habana

La Habana, Cuba. – Por el Complejo Científico Internacional Ortopédico Frank País inició este jueves el recorrido del presidente Miguel Díaz-Canel, que incluyó varias instituciones de la capital cubana remozadas o inauguradas en saludo al 26 de Julio y al medio milenio de La Habana.

Una ofrenda floral a Frank País abrió la jornada que contempló la visita a una de las salas de hospitalización, el área de ultrasonido, los cuartos para las guardias médica y administrativa, y la consulta externa de Atención Internacional.

Esta institución debe ser el motor impulsor de la ciencia y la tecnología en la Ortopedia, especialidad que resulta decisiva de cara al escenario demográfico cubano, expresó el presidente cubano.

Díaz-Canel también visitó el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, de referencia en la atención a la pareja infértil, la genética médica y los servicios materno-infantil, entre otros.

Como parte de su recorrido por obras terminadas o remozadas en saludo al 26 de Julio, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel asistió, este jueves, a la inauguración, en su primera etapa, del Centro de Estudios Avanzados de Cuba (CEA).

Esa institución responde a la visión estratégica del Comandante en Jefe Fidel de introducir la Nanociencia y las Nanotecnologías, como un componente significativo en el futuro desarrollo económico del país y al impulso del doctor Fidel Castro Díaz-Balart.

La doctora Angelina Díaz García, directora general del CEA, dijo que el Programa Nacional de Nanociencia y Nanotecnologías presupone impactar en la sustitución de importaciones e incrementar la visibilidad de la ciencia cubana a nivel mundial.

El itinerario del presidente Díaz-Canel incluyó, de igual modo, la Unidad Empresarial de Base Julio Trigo, perteneciente a la Empresa Laboratorios Aica, productora de medicamentos.

El presidente Miguel Díaz-Canel hizo una parada en el Museo Nacional de la Campaña de Alfabetización, durante el recorrido de este jueves por obras reanimadas o inauguradas en homenaje a un nuevo aniversario del Día de la Rebeldía Nacional.

Su directora, Luisa Campos Gallardo, evocó a los más de 268 mil maestros que participaron, la mayoría gente de pueblo que respondió al llamado de Fidel.

En la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, ubicada, al igual que el museo, en Ciudad Libertad, Díaz-Canel insistió en hacer más atractiva la enseñanza en tiempos de tecnologías, y exhortó a que los muchachos se formen en la decencia y el respeto.

Igualmente, el presidente cubano visitó la escuela primaria Nicolás Estévanez Murphy, del municipio de Plaza, recién rehabilitada con motivo del medio milenio de la ciudad y de las celebraciones por el 26 de Julio.

