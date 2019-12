Díaz-Canel valora labor de economistas y aboga por las ciencias

La Habana, Cuba. – En un encuentro con la dirección de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, destacó este lunes el papel de los miembros de esa organización en la batalla económica que emprende el país.

El mandatario significó que en temas como la eliminación de las barreras que hoy traban el desempeño de la economía cubana y el mejor desenvolvimiento de la Empresa Estatal Socialista, el acompañamiento de la asociación resulta vital.

Asimismo, Díaz-Canel convocó a desatar las fuerzas productivas, tanto en el sector estatal como no estatal, lograr que el comercio interior satisfaga las demandas de la población, así como potenciar la inversión extranjera, las exportaciones y los encadenamientos productivos.

Al encuentro en el Palacio de la Revolución asistió el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Miguel Díaz-Canel, también, este lunes, intercambió en la sede del Gobierno cubano con profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, a quienes llamó a encontrar motivaciones para la enseñanza de asignaturas como Matemática y Física.

El presidente instó a los educadores a buscar soluciones que posibiliten trabajar esas disciplinas de manera integral, dada su importancia en la vida diaria.

Sobre esas materias, Díaz-Canel, insistió que los profesores deben ser capaces de encantar, motivar y hacer más accesibles sus contenidos en las clases, sin quitarle nunca el rigor que exigen y su expresión como ciencia exacta.

En la reunión, varios jefes de carreras, profesores y estudiantes aseguraron que en la consagración del maestro está gran parte del éxito para elevar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de ambas ciencias.

