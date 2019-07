Díaz-Canel sostuvo encuentro con familiares de médico secuestrado en Kenya

La Habana, Cuba. – Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se reunió este jueves con familiares del médico cubano Asael Herrera Correa, secuestrado el pasado mes de abril en Kenya.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reafirmó el pasado 5 de julio que el Gobierno cubano no ha cesado ni un momento en los esfuerzos y gestiones para el regreso a salvo a nuestro país de los médicos secuestrados.

Además de Herrera Correa, especialista de Medicina General Integral, de la provincia de Las Tunas, fue secuestrado Landy Rodríguez Hernández, especialista en Cirugía de la provincia, de Villa Clara.

