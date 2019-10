Díaz-Canel sostiene encuentros bilaterales en Azerbaiyán

Bakú, Azerbaiyán.- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se entrevistó con líderes de India, Irán y Guinea Ecuatorial, en el marco de la 18va Cumbre de los Países No Alineados, que concluye hoy en Bakú, Azerbaiyán.

Díaz-Canel se reunió este viernes con el vicepresidente indio, y con los mandatarios de Irán, y de Guinea Ecuatorial, con quienes abordó asuntos bilaterales y de la agenda internacional.

El jefe de Estado cubano indicó en su cuenta de Twitter que en las conversaciones se constató el interés en fortalecer y expandir las relaciones bilaterales.

Cuba y la India mantienen nexos económicos relacionados, sobre todo, con la farmacéutica; en el caso de Guinea Ecuatorial, se mantiene una estrecha cooperación en la esfera médica; mientras que con Irán coopera al nivel político y en la esfera comercial, bancaria, agrícola, salud y cultura.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.