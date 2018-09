Díaz-Canel intercambia con representantes de las TICs

Por: Angélica Paredes López, enviada especial



Nueva York, EE.UU. – En la sede de Google en Nueva York, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez sostuvo este lunes un encuentro con ejecutivos de varias compañías del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, interesadas en las potencialidades del mercado cubano y las perspectivas de desarrollo del país.

Invitado por Eric Shmidt, vicepresidente de Alphabet, el mandatario cubano intercambió con los asistentes acerca del desarrollo de las altas tecnologías, su papel en el avance de los países en desarrollo y los desafíos para su aprovechamiento en un mundo cada vez más desigual.

Durante el encuentro, Díaz-Canel destacó que la informatización de la sociedad es una prioridad del gobierno cubano. En ese sentido, resaltó que el bloqueo que impone Estados Unidos es el principal obstáculo para lograr el desarrollo de esta esfera a su máxima capacidad.

El presidente cubano se refirió al potencial valioso de recursos humanos del que Cuba dispone para avanzar en esta área y a las oportunidades que se abren en otros sectores de las tecnologías de avanzada, como la biotecnología.

A la reunión asistieron, por la parte extranjera, los directivos principales de Google, VaynerMedia, Connectify, Mapbox, Virgin Group, AirBnB, Revolution, Twitter, Microsoft, Bloomberg, Cresta.

Por la parte cubana acompañaron al presidente, el Canciller Bruno Rodríguez Parrilla; el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; y el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

