Díaz-Canel se reúne con miembros del Congreso de Estados Unidos (+Fotos)

Por: Angélica Paredes López



Este lunes, el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con miembros del Congreso de Estados Unidos.

En la sede de la Misión de Cuba ante la ONU, ante Senadores y Representantes de la Cámara de ambos partidos, el mandatario ratificó la voluntad de Cuba de promover el avance de las relaciones entre los dos países, y expresó la voluntad de aprovechar las potencialidades de la cooperación, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo.

Afirmó que el retroceso en las relaciones bilaterales en tiempos recientes, y en particular el bloqueo, perjudican los intereses de ambos pueblos, y extienden los obstáculos para el desarrollo económico de la nación cubana.

Díaz-Canel agradeció a los participantes en el encuentro sus esfuerzos para facilitar un clima de acercamiento, al tiempo que los invitó a continuar trabajando a favor de ese proceso.



