Díaz-Canel se entrevistó con el presidente del Gobierno de Rusia

Moscú, Rusia. – El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, desarrolló hoy un diálogo con Dmitri Medvedev, Primer Ministro del Gobierno de Rusia, como parte de la segunda jornada de la visita de trabajo del jefe de Estado de la Isla a Moscú, donde se reunirá con su homólogo de la nación eslava Vladimir Putin.

En un ambiente fraternal, Díaz-Canel Bermúdez y Medvedev examinaron el estado de las relaciones económico-comerciales y de cooperación, entre otros temas de interés común.

El presidente de la mayor de las Antillas recorrió este martes la popular calleArbat, de la capital moscovita, vía peatonal cuya historia se remonta al siglo XV.

En ese bulevar, de un kilómetro de largo, el mandatario de la Isla saludó a transeúntes y se interesó por la historia de esa calle, una de las más antiguas de Moscú y punto obligado para quienes la visitan.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analizó hoy con empresarios rusos las perspectivas de exportaciones de productos y servicios de la Isla a la nación eslava y la cooperación en varias esferas.

En el encuentro, el mandatario cubano destacó las dificultades por las que atraviesa nuestro país a partir del refuerzo del bloqueo estadounidense, pero reafirmó la voluntad de nunca hacer concesiones y de continuar con los programas de desarrollo de la mayor de las Antillas.

A la reunión acudieron directivos de empresas energéticas como Inter RAO, Sinara, especializada en locomotoras, GAZ, de la rama automotriz y la Empresa de Ferrocarriles de Rusia, entre otras entidades.

Los empresarios rusos se refirieron a la posibilidad de montar ensambladoras en Cuba, mientras que el jefe de Estado los llamó a participar con más inversiones en los programas de desarrollo cubano.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró a empresarios rusos que Cuba cumplirá sus compromisos, a pesar de las dificultades provocadas por el bloqueo de Estados Unidos.

En un encuentro con directivos de importantes empresas rusas, el jefe de Estado cubano explicó que nuestro país ha dejado de recibir recursos financieros por la hostilidad de Washington desde hace casi 60 años.

Díaz-Canel afirmó que la mayor de las Antillas, debido al cerco económico se ha visto obigada a realizar pagos adicionales por compra de combustibles, ante la pretensión de la Casa Blanca de cortar los suministros energéticos a la Isla.

No obstante, subrayó el presidente de Cuba en Moscú, La Habana tiene la voluntad para cumplir los compromisos con sus socios empresariales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó el parque ecológico Zariadie, en la capital de Rusia, y posteriormente se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

En el segundo día de su visita de trabajo en la nación eslava, el presidente cubano recorrió las instalaciones del innovador parque inaugurado en 2017, junto al río Moscú, aledaño a la icónica Plaza Roja.

Sobresale en la instalación un puente de 70 metros sobre el vacío, que a pesar de su frágil aspecto está diseñado para alojar en su plataforma de observación hasta 4 mil personas, y ofrece al visitante las mejores vistas del Kremlin, del Puente Krimskiy la Catedral de Cristo Salvador.

Díaz-Canel admiró una presentación visual en la técnica de 5D acerca de las ofertas del parque y pasajes de la historia de la capital de Rusia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.