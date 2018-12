El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó el legado de justicia que representan las ideas del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

Como Fidel entendemos que: Revolución es igualdad y libertad plenas; es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos…, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Díaz-Canel recordó así aspectos recogidos por el Comandante en Jefe en su concepto de Revolución, expresado el 1ro de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha estado desde el 10 de octubre último muy activo en Twitter, red social en la que suma cerca de 57 mil seguidores.

(Visited 1 times, 25 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.