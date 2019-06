Díaz-Canel reconoce labor de Prensa Latina

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reconoció hoy la labor de Prensa Latina, al cumplirse 60 años de su fundación en La Habana.

En un mensaje, el Presidente cubano reconoce a la Agencia Informativa Latinoamericana ¨por llevar la verdad de la Revolución durante 60 años hasta los más remotos confines del mundo¨.

En su mensaje, Díaz-Canel citó al director fundador de Prensa Latina, el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti, quien al definir el rol de la entonces naciente agencia de noticias, afirmó: ‘Nosotros somos objetivos, pero no imparciales. Consideramos que es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal’.

El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y jefe de su Departamento Ideológico, Víctor Gaute, entregó la comunicación de Díaz-Canel enmarcada en un cuadro a los trabajadores de la Agencia.

