Díaz-Canel recibió a Pastores por la Paz

La Habana, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió en la tarde de este martes a la edición treinta de la Caravana de la Amistad Estados Unidos-Cuba, que organiza IFCO/Pastores por la Paz.

La caravana arribó a nuestro país, encabezada por su directora ejecutiva Gail Frances Walker e integrada por 34 caravanistas provenientes de Arizona, California, Illinois, Kansas, Luisiana, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, Oregón, Pensilvania y Washington, así como de México y Canadá.

En el encuentro Díaz-Canel trasladó el agradecimiento de los cubanos por la valiosa labor de solidaridad que realizan los Pastores por la Paz, quienes representan los más nobles sentimientos del pueblo estadounidense.

Durante su encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los visitantes manifestaron la disposición a continuar organizando esas caravanas de amor y amistad en apoyo a nuestro país.

Participaron, además, Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, y Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista, así como representantes del Centro Martin Luther King.

Después de recorrer 46 ciudades, una vez más ese proyecto de solidaridad llegó a Cuba desafiando la política de bloqueo y las restricciones de viaje impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos.

En su mayoría son activistas sociales, líderes comunitarios, estudiantes universitarios, maestros y profesores.

