Díaz – Canel: El pueblo es la única razón de nuestras vidas

La Habana, Cuba. – La única razón de nuestras vidas es la entrega total, trabajando y actuando por este pueblo, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en su primera entrevista pública, concedida a la cadena multinacional TeleSur.

En un extenso diálogo con la periodista Patricia Villegas, el mandatario señaló que sus primeros cuatro meses de gobierno han sido de mucha experiencia y reflexión a partir del discurso de Raúl Castro en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional, del que salieron cuatro pilares para el trabajo gubernamental.

En ese sentido indicó que los cuadros no solo tienen que ser ejemplo y ser capaces, sino tener disposición para rendir cuentas, además de que hay que tener vinculación y diálogo con la población.

También, dijo Díaz-Canel, los dirigentes tienen que tener la comunicación social como un arma fundamental y saber que la solución de los problemas requiere de múltiples variantes.



Miguel Díaz-Canel subrayó que el bloqueo es el principal obstáculo para el desarrollo del país, lo que más golpea la vida cotidiana de los cubanos y también la vida económica y social, porque es un pueblo condenado por Estados Unidos a morir de hambre.

Los que nacimos en los primeros años de la Revolución somos una generación bloqueada, dijo en la entrevista con TeleSur y agregó que no podemos subordinar nuestros afanes de justicia social y prosperidad a lo que haga Estados Unidos hacia Cuba.

El presidente destacó la sabiduría colectiva que aflora con la discusión del proyecto constitucional y más adelante señaló que los enemigos de la Revolución hacen su principal apuesta en fragmentar la unidad mediante la subversión.

Díaz- Canel aseveró que los jóvenes cubanos no son anexionistas, se identifican con la Revolución y con el Partido, y su principal aspiración es que se aceleren los avances en las transformaciones.



No renunciamos a la construcción del comunismo, pero hoy nuestra realidad es la construcción del Socialismo, afirmó el presidente Díaz-Canel a la cadena multinacional TeleSur al referirse a la reforma constitucional que calificó como una mirada responsable, objetiva y realista.

Explicó que el Partido Comunista se mantiene como fuerza política única porque tiene raíces históricas en la unidad que forjó José Martí y aseveró que la contrarrevolución, pagada por Estados Unidos, no tiene la menor influencia.

La historia de la Revolución enseña que cada vez que hemos llevado temas complejos a debate popular hemos salido robustecidos y unidos, subrayó antes de señalar que el nuevo concepto de matrimonio no deja espacio a la discriminación.

Miguel Díaz – Canel indicó que las personas, sobre todo las de más edad, están preocupadas por el futuro y cómo se le da espacio en la Constitución a los jóvenes, lo que demuestra continuidad.

El presidente cubano aseguró que con la llegada de Donald Trump al poder, las relaciones con Estados Unidos están en franco retroceso, aunque se mantienen algunos canales de diálogo.

Nuestra posición es que no negamos en ningún momento las posibilidades de diálogo, pero tiene que ser entre iguales, en donde se nos respete y no se condicione nuestra soberanía, dijo a la periodista Patricia Villegas, de la cadena multinacional TeleSur.

Miguel Díaz-Canel rechazó categórico versiones de la prensa estadounidense que señalaron una supuesta implicación de Rusia en los incidentes con diplomáticos norteamericanos en La Habana y afirmó que tenemos mucha ética para pedir a alguien que ataque a otro y Cuba no ataca, Cuba defiende.

El presidente cubano alabó la resistencia de la Revolución Bolivariana, denunció la plataforma de restauración neocolonial que impulsa Estados Unidos y destacó la victoria electoral de López Obrador en México.

Creo que no hay nadie más privilegiado que yo como Presidente de tener a mi lado al General de Ejército, dijo Díaz-Canel al revelar que conversa casi todos los días con Raúl Castro, quien aconseja de una manera muy sincera, sin atisbos de vanidad o de imposición de algo.

Casi siempre, estoy sintiendo que es como un padre que nos está enseñando y a la vez nos está dejando caminar, sin descuidar sus responsabilidades como Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, subrayó en la entrevista concedida a la cadena multinacional TeleSur.

La entrevista concluyó con una pregunta centrada en los vínculos con su familia, a lo que respondió que sostenía una relación especial tanto con sus hijos y nietos, como con su esposa, una académica que lo apoya y con quien comparte iguales ideales.

Díaz-Canel dijo que procuraba preservar los domingos para un almuerzo familiar, momento que consideró como de mayor intimidad.

