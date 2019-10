Díaz-Canel lleva la voz de Cuba a los Países No Alineados

Bakú, Azerbaiyán. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó este jueves a Bakú, capital de Azerbaiyán, para participar en la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, hoy y mañana.

Miguel Díaz-Canel se reunió con su homólogo azerbaiyano, con quien conversó sobre la amistad que une a ambos países y el estado favorable de las relaciones bilaterales.

El encuentro se sostuvo en el contexto de los preparativos previos a la inauguración de la Cumbre de los NO Alineados, donde la delegación cubana abogará por garantizar la igualdad soberana de los Estados sin injerencias de ningún tipo.

También este jueves, el presidente cubano rindió tributo al Padre de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, con una ofrenda floral en el cementerio que guarda sus cenizas; y, junto a la delegación que lo acompaña, realizó un recorrido por la ciudad vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad.

La XVIII Cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), se celebra en Bakú, la capital de Azerbaiyán, con la asistencia del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel y otros mandatarios de varios continentes.

Defendiendo los Principios de Bandung para asegurar una adecuada y concertada respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo es el lema de la cita que por tercera ocasión acoge Europa.

El MNOAL tiene su antecedente originario en la Conferencia de Bandung, celebrada en Indonesia en 1955, que reunió a jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes sobre todo de países de Asia y África.

Hoy el presidente venezolano entregó hoy la presidencia del MNOAL al jefe de Estado de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, cuyo país la desempeñará durante los próximos tres años.

