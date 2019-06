Díaz-Canel intercambia con artistas cubanos

La Habana, Cuba. – El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intercambió este sábado con miembros de la comisión organizadora y una representación de intelectuales y directivos del Ministerio de Cultura, previo al IX Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Que los artistas y creadores cubanos, más que espectadores, sean actores de la Revolución, formadores de espiritualidad entre nuestra gente, reflexionó durante el intercambio.

Díaz-Canel elogió los debates en todo el país como antesala del evento previsto del 28 al 30 de junio y destacó la vigencia de las ideas expresadas por Fidel en 1961, en la Biblioteca Nacional, conocidas como Palabras a los intelectuales.

El presidente cubano subrayó la necesidad de articularnos mejor con la cultura desde todos los ámbitos, para que esta sea verdaderamente participativa e integradora.

En el encuentro de este sábado con intelectuales cubanos, previo al IX Congreso de la UNEAC, el presidente Díaz-Canel llamó a frenar la banalidad; defender nuestra identidad y la memoria histórica; y ampliar los intercambios culturales internacionales.

Miguel Barnet, presidente de la UNEAC, reconoció el apoyo y la atención que ha tenido la cultura en medio de tantas y tan complejas tareas que tienen por delante el Partido y el Gobierno cubanos.

El ministro de Cultura, Alpidio Alonso, enfatizó en la necesidad de trabajar en la formación de los públicos, pues la labor de las instituciones culturales guarda estrecha relación con el crecimiento espiritual de nuestro pueblo y su capacidad de apreciación crítica.

El doctor Eusebio Leal Spengler acentuó la necesidad de que florezca la cultura, a la cual corresponde un papel trascendente en las batallas cotidianas de nuestro pueblo.

