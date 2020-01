Presidente de Cuba inicia segunda visita gubernamental a Las Tunas

Las Tunas, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabeza la segunda visita gubernamental a Las Tunas que comenzó por la unidad empresarial de base El Bleo, en el municipio de Majibacoa.

El recorrido incluye el chequeo a las instalaciones socioeconómicas por parte de los integrantes del Consejo de Ministros y autoridades de ese territorio.

Por su parte, el vicepresidente de la República Salvador Valdés, comenzó su periplo por la finca El Esfuerzo, ubicada en el municipio tunero de Jesús Menéndez, donde conoce las experiencias de los campesinos en la producción de quesos y la cría de ganado menor y mayor.

La primera visita de gobierno a Las Tunas se realizó en febrero último, cuando en el municipio de Puerto Padre, Díaz-Canel sostuvo encuentros con los colectivos del central Antonio Guiteras, el preuniversitario Calixto García y el hospital pediátrico Raymundo Castro.

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recorrió la Unidad Empresarial de Base Central Majibacoa, donde se aseguró que la provincia puede cumplir el plan de zafra.

En diálogo con cuadros del sector Díaz-Canel señaló que no se han resuelto los proyectos de exportación de cera y tableros, a la par del encadenamiento con la industria nacional, en tanto, llamó a la eficiencia de generación eléctrica, a conocer los criterios de los trabajadores y aumentar salarios.

También declaró que la provincia es de los polos que más se puede desarrollar en azúcar y derivados, para lo cual se debe asegurar bien cada contienda, pues hay bajos rendimientos.

El ingenio Majibacoa soluciona problemas técnicos para lograr la eficiencia de la última contienda, entre las mejores del país, y las más de 16 mil toneladas procesadas poseen calidad exportable.

El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recorrió en Las Tunas la fábrica de Estructuras Metálicas, que mantiene entre los principales clientes a la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Ante el proceso obrero de análisis de los planes anuales, el dirigente estimuló a los trabajadores a emitir sus criterios respecto a cómo exportar más desde la industria, y contribuir con la economía nacional.

En la línea de moderna tecnología china en Metunas, se prevé iniciar producciones este año, destinadas a la fabricación de estructuras cilíndricas y cónicas, como las de torres para aerogeneradores.

También visitó Díaz-Canel la Empresa de Producciones Metálicas Duralmet de Las Tunas, y en el recorrido lo acompañó el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.

El colectivo de la escuela profesional de arte El Cucalambé, de Las Tunas, ofreció al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, una muestra del talento en música y danza, como parte del programa de la segunda visita gubernamental.

El proyecto de Orquesta Sinfónica es anhelo del plantel, con resultados académicos destacados en el país, por los que se interesó Díaz-Canel, junto a la superación docente y vínculo con la familia y la comunidad.

La concertista Elvira Skourtis y la Orquesta de Guitarras Isacc Nicola integraron el elenco anfitrión, al cual se sumaron profesores y estudiantes de los mejores exponentes en varios instrumentos musicales.

En el encuentro en la escuela tunera de Arte, estuvo el Ministro de Cultura, Alpidio Alonso, junto a Díaz-Canel, quien en el libro de visitantes solicitó seguir potenciando desde la cultura los más genuinos y auténticos valores.

