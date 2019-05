Díaz-Canel encabeza visita gubernamental a Granma (+Fotos)

Granma, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó este miércoles, la visita gubernamental del Consejo de Ministros a la oriental provincia de Granma que inició con un recorrido por la Empresa Genética Manuel Fajardo, del municipio de Jiguaní.

Federico Hernández, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma, y Manuel Santiago, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, acompañaron a Díaz-Canel en la visita a la entidad, vanguardia en el desarrollo de la ganadería cubana.

El presidente visitó también el Combinado del Mármol Manuel Hernández, el Centro de producción de peces de agua dulce La Cascada, el Centro local de producción Siboney y la Universidad de Granma.

Asimismo, Díaz-Canel evaluó en la oriental provincia, el programa de desarrollo Polo Productivo Cautillo, que garantiza la producción de alimentos para consumo nacional.

Como parte de la visita gubernamental a Granma, la vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, Inés María Chapman, intercambió con trabajadores del acueducto de Manzanillo en aras de lograr la estabilidad del servicio a la población.

Durante el encuentro, intercambió con operadores de estaciones de bombeo y especialistas del acueducto sobre cómo mejorar la gestión y lograr un servicio en cantidad y calidad, cambiar la manera de hacer, un llamado del presidente porque Cuba lo necesita.

En la tarde, la vicepresidenta examinó en el municipio granmense de Guisa, la ejecución de la planta potabilizadora, obra que garantiza mejorar la calidad del agua a más de 20 mil habitantes de la cabecera municipal.

Igualmente, Inés María Chapman destacó las acciones y los materiales que se requieren para cumplir con el cronograma de ejecución de la obra, de gran impacto para los pobladores.

El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, inició su recorrido como parte de la visita gubernamental a Granma por la Facultad de Ciencias Médicas de la provincia.

Al recorrer -luego- el Hospital Celia Sánchez, de la ciudad de Manzanillo, se interesó por la calidad de los servicios y la atención al paciente, así como la infraestructura constructiva de la institución.

En tanto, el Ministerio de Comunicaciones de Cuba informó a través de su cuenta oficial en Twitter, que como parte de la visita, se chequean también los temas relacionados con la Informatización de la Sociedad en el territorio.

En cuanto a la implementación de la Política Integral de Informatización, el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, explicó que Granma es de los territorios con mayor avance en ese tema, y cuenta con un Portal del Ciudadano.

