Díaz-Canel destaca esfuerzos en recuperación tras tornado

La Habana, Cuba.- El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy los esfuerzos realizados por el pueblo junto a las autoridades para recuperación de La Habana, la cual fue castigada por un tornado en 2019.

A un año de dos tornados. La solidaridad, el esfuerzo y el compromiso triunfaron, escribió el jefe de Estado cubano en su cuenta de la red social Twitter.

El mandatario de la Isla hace referencia al evento meteorológico, y a la rápida respuesta de la ciudadanía y las instituciones que participaron en cambiar la imagen de la ciudad en el menor tiempo posible.

Según autoridades de la mayor de las Antillas, al cierre de diciembre del calendario anterior, en La Habana se habían construido más de 10 mil viviendas de un plan de algo más de 6 mil, donde gran parte de esa diferencia se centró en la de las personas damnificadas por el evento natural.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.