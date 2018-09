Díaz-Canel denunciará en Naciones Unidas el bloqueo contra Cuba

Nueva York, EE.UU – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este domingo a Nueva York para participar en el Septuagésimo tercer Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Díaz-Canel declaró que lleva a Estados Unidos la voz de Cuba, y que ante todo viene a denunciar la política aberrante del bloqueo, una política que ya fracasó, y que seguirá fracasando.

Expresó el mandatario que se trata del bloqueo que más ha durado en la historia de la humanidad, el cual ha condenado a generaciones nacidas antes y después de la Revolución, denunció.

A su arribo a Nueva York, el presidente cubano fue recibido por José Ramón Cabañas Rodríguez, embajador de la Isla en Estados Unidos y Anayansi Rodríguez, representante permanente de la nación caribeña en Naciones Unidas.

Informa el diario Granma que el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó, como quien lo hace a una gran familia, a la Misión de Cuba ante las Naciones Unidas, ubicada en la avenida de Lexington.

De la agenda de trabajo que cumplirá el presidente cubano durante su estancia en Nueva York, se precisa que intervendrá este lunes en la Cumbre de Paz Nelson Mandela y el miércoles pronunciará un discurso en la Conmemoración del Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares.

Ese mismo día, intervendrá en el Debate General del Septuagésimo tercer Periodo de Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas y se reunirá con Antonio Guterres, secretario general de la ONU y sostendrá un diálogo con Bill de Blasio, alcalde de Nueva York.

Asimismo se espera que Díaz-Canel sea recibido en la mítica Iglesia Riverside, de Harlem, donde también acogieron a Fidel y a Mandela.

