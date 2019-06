Díaz-Canel confía en éxito de delegación de Cuba en Panamericanos (+Fotos)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró su confianza en el éxito de la delegación nacional en los Juegos Panamericanos de Lima.

Vamos a salir adelante con firmeza y optimismo, dijo el mandatario para referirse al fuerte compromiso de los atletas cubanos en la cita continental, durante la clausura del Seminario de Preparación del curso escolar 2019-2020 en el sistema deportivo de la Isla.

Díaz-Canel llamó a fortalecer la formación política-ideológica para conseguir atletas más integrales, de verdaderas convicciones patrióticas que constituyan un paradigma, y puedan enfrentar el mercantilismo y vulgaridad tan promocionados por la sociedad capitalista.

Sobre la rica tradición deportiva de la Isla, expresó que debe llegar a las escuelas con las más modernas tecnologías, junto a las valerosas historias de vida de cientos de cubanos que son glorias del país.

