Díaz-Canel agradece rechazo internacional a la Ley Helms-Burton

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció hoy el rechazo internacional a la Ley Helms-Burton, impuesta por Estados Unidos a la isla a fin de inducir un cambio de régimen mediante la asfixia económica.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario la calificó además de ley extraterritorial, violatoria del Derecho Internacional y de la soberanía de todos los Estados.

En días recientes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló en esa propia red social que dicho mecanismo y la reciente activación del Título III, son violatorios del Derecho Internacional, inaplicables y sin valor ni efecto jurídico.

La administración del presidente Donald Trump, anunció el 17 de abril último el fin de la suspensión del referido acápite, decisión que Cuba repudia y considera un avance hacia un curso de confrontación por arreciar el bloqueo económico, comercial y financiero.

