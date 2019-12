Díaz-Canel afirma que se han derrotado los planes del imperio

La Habana, Cuba. – Cuando se ha vivido un año tan tenso, en el cual a pesar de las amenazas y de las limitaciones se han derrotado los planes del imperio, la confianza, el optimismo, la decisión y el compromiso crece y por esas razones hay que felicitar a nuestro pueblo, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El mandatario, acompañado por el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, asistió este martes a la sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del Parlamento.

Lo que está planteado es una lucha de contrarios entre una potencia hegemónica que se ensaña, amenaza, sanciona y bloquea, y por otra parte una pequeña isla solidaria, humanista, que resiste, lucha se emancipa y ahí está la victoria, subrayó Díaz-Canel.

El presidente aseveró que aunque hay un grupo de indicadores que se afectaron, resistimos, vencimos y no lograron sus propósitos, por eso podemos proyectar el año próximo.

Después de repasar los complejos contextos externo e interno en que se ha desarrollado este año, Díaz-Canel enumeró una serie de éxitos que ha tenido la economía nacional a pesar del recrudecimiento del bloqueo.

En medio de toda esta situación, además de la resistencia, hay resultados en la economía y eso es más meritorio, porque los crecimientos, los cumplimientos en medio de esta situación son más loables que como estaban inicialmente contemplados en el Plan, dijo el presidente.

En ese sentido se refirió a la llegada de 4 millones de turistas, el aumento del empleo, el mejoramiento del salario medio, el rendimiento de la inversión extranjera y el incremento de la conciencia exportadora que se aprecia en algunas empresas, entre las que citó la Agroindustrial de Ceballos de Ciego de Ávila.

Díaz-Canel, ante los diputados, llamó a rescatar las concepciones del Período Especial, en particular las referidas al ahorro.

Todo lo que permita dinamizar la economía tenemos que empezar a proponerlo, a valorarlo, a implementarlo, afirmó el presidente Díaz-Canel, quien más adelante se refirió a la necesidad de desatar las fuerzas productivas con un enfoque holístico que incluya a los sectores estatal y no estatal.

Al intervenir en la sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del parlamento, abogó por seguir desarrollando el pensamiento económico que apoye conceptual e ideológicamente lo que nos hemos propuesto, en medio de una ola neoliberal, de restauración colonial que nos quieren imponer.

La mejor manera de defender el Plan de la Economía es la discusión en los colectivos de trabajadores durante los próximos meses, para ver cómo cumplirlo, qué más hacer o qué hacer diferente, dijo Díaz-Canel.

El presidente cubano reiteró el llamado a potenciar las exportaciones a partir de producciones o servicios competitivos.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó que en el año que concluye, en medio de las limitaciones, y gracias al esfuerzo del pueblo, la economía no decrece, lo que es un logro por las restricciones que ocasionó el recrudecimiento del bloqueo.

Tenemos muchos problemas propios por resolver y está en nuestras manos que la economía aporte más riqueza para el desarrollo, pero también hay que reconocer cuanto más se pudiera hacer si no fuera por el bloqueo, subrayó en la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del parlamento

Gil consideró que habrá un crecimiento ligero, aunque de conjunto con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, se trabaja para ofrecer la tasa del Producto Interno Bruto, cuando cierre el año y se disponga de los resultados reales

El ministro explicó que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, estimó un crecimiento del 0, 5 por ciento para Cuba.

El país, en medio de las restricciones, no renunciará al desarrollo y por eso el Plan de la Economía para 2020 prevé que el Producto Interno Bruto crezca un 1 por ciento, adelantó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

En la Comisión Permanente de Asuntos Económicos del parlamento, a la que asistió el presidente Díaz-Canel, el ministro Alejandro Gil dijo que ese objetivo es coherente con la proyección de la Primera Etapa del Plan de Desarrollo hasta 2030, que va desde este año hasta el 21.

Señaló que es un Plan ajustado a los recursos y sin aumentar el endeudamiento externo del país, aunque subrayó que su cumplimiento requiere de un gran esfuerzo, disciplina y búsqueda de alternativas.

Entre las prioridades del Plan de la Economía para el próximo año está el incremento de las exportaciones, la disminución de las importaciones y la eficiencia del proceso inversionista.

A apelar al conocimiento científico con que cuentan nuestros profesionales en función de incrementar la producción de alimentos, llamó hoy el Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, en los debates de las Comisiones de Agricultura y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Expresó que, teniendo en cuenta la tensa situación económica que vivimos debido al recrudecimiento de bloqueo, hay que hacer un mayor uso de los bioproductos y socializar los resultados científicos.

Por su parte, el Ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, afirmó que a partir de las características de los suelos cubanos y el cambio climático, solo el uso de la ciencia permitirá alcanzar los niveles productivos que se requieren.

Para ello, enfatizó, es necesario lograr que la agricultura explote más los biofertilizantes y plaguicidas nacionales y sea menos dependiente de insumos importados.

Los diputados de las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interior conjuntamente con los de Salud y Deporte del Parlamento, recibieron una actualización de la situación epidemiológica del país y acerca del caracol africano.

El miembro del Buró Político del Partido, Roberto Morales Ojeda, vicepresidente del Consejo de Ministros, aseveró que se ha laborado duro en la campaña contra el mosquito Aedes aegypti, para lo cual se han dedicado valiosos recursos, pero aún no se logra la sostenibilidad.

Agregó que este año la labor antivectorial ha sido compleja y el país concluirá con una situación favorable, pero subrayó que cuando hay manzanas reiterativas, aquellas que se infectan sistemáticamente, reflejan un mal trabajo de los factores.

El diputado Morales Ojeda insistió en que para eliminar el Aedes aegypti, tiene que haber un esfuerzo mancomunado y llamó a ser más eficientes.

Galina Garcerán, diputada por el municipio de Holguín en la provincia de igual nombre, reconoció el respaldo gubernamental a su territorio en la campaña antivectorial, y dijo que las mayores dificultades están en los tanques bajos de los hogares.

La legisladora Lourdes Caballero, de Santiago de Cuba, señaló la necesidad de lograr un trabajo intersectorial en la campaña, llamó a aumentar la capacitación y la plantilla del personal, y a ser más exigente en los hogares.

Sobre el caracol africano se informó que su presencia está en áreas urbanas y patios de viviendas y no en cultivos, y los parlamentarios coincidieron en no descuidar el rastreo, y combatirlo teniendo en cuenta las medidas orientadas.

Los diputados señalaron la falta de sistematicidad en los grupos de control provinciales y municipales, y reconocieron que se ha desarrollado una campaña de divulgación satisfactoria.

Las acciones realizadas para conocer el estado de cumplimiento de los acuerdos del Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, en las provincias, fueron tema de debate en la comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, previo al Cuarto período ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Se resaltó que estas acciones de control y fiscalización demostraron el seguimiento visible a los acuerdos resultantes del Congreso de la organización, en los diversos centros de educación del país.

No obstante, los diputados destacaron la necesidad de continuar avanzando en mejorar la informatización y la conectividad, entre otros aspectos.

Llamaron también a potenciar el acompañamiento de las instituciones al acuerdo de ubicación laboral de los graduados universitarios, que se encuentra aún en implementación.

35 diputados conforman la nueva Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, cuyos debates previos al IV Período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional se realizan hoy en el Palacio de Convenciones.

La diputada Miriam Brito, presidenta de la comisión, destacó la importancia de la misma para perfeccionar y establecer mecanismos de trabajo entre la Asamblea Nacional y los diferentes órganos locales.

Señaló que es una muestra más del ejercicio de la participación ciudadana, el fortalecimiento de los procesos de gobierno desde la base del Poder Popular, y el deber de buscar la comunión de intereses entre los servidores públicos y la población.

Los diputados de la Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, resaltaron que su accionar debe contribuir a poner de relieve los problemas en cada territorio y a buscar las mejores soluciones.



