Díaz-Canel aboga por solución al tema del empleo

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel abogó este martes por buscar una solución temporal a los trabajadores cesados laboralmente en actividades que demande la economía nacional.

Durante una reunión en la que evaluó el programa de empleo y la atención a la dinámica demográfica en el país, destacó la posibilidad de perfeccionar el pluriempleo que hoy lo realizan en Cuba más de 200 mil personas, además de desarrollar la ocupación a distancia.

El mandatario también se refirió a los grupos empresariales que tienen más empresas de las que pueden atender, al tiempo que señaló la coexistencia que puede existir entre la pequeña y mediana empresa, tanto en el sector estatal, como en el privado.

En la reunión, que abordó el tema de la dinámica demográfica en Cuba, se conoció que continúan adoptando las medidas necesarias para que la pareja infértil pueda tener los hijos deseados.

En la reunión que evaluó el programa de empleo y la atención a la dinámica demográfica en Cuba, se analizó la rehabilitación, mantenimiento y construcción de viviendas a las madres con tres o más hijos menores de 12 años, una política de estímulo que tiene el país.

Al respecto, Díaz-Canel destacó la importancia de que las madres con esas características puedan tener una vivienda con buenas condiciones; además, en la cita fue analizada la situación con los círculos infantiles y los hogares para ancianos.

También este martes, el presidente cubano ratificó en su cuenta oficial de Twitter la unidad revolucionaria de la nación a pesar del funesto legado de la administración de Washington.

Expresó que se han ensañado contra Cuba y afirmó que nuestro país continuará con dignidad la marcha revolucionaria y emancipadora iniciada el 10 de octubre de 1868.

